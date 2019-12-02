Київ скували пробки

У понеділок ввечері, 2 грудня, на дорогах столиці утворилися численні пробки.

На правому березі столиці рух автомобільного транспорту ускладнено на вулиці Академіка Філатова, на Чорній горі, на вулиці Антоновича, на проспекті Валерія Лобановського, на Голосіївському проспекті, на вулиці Миколи Грінченка, на вулиці Горького, на вулиці Саксаганського, на вулиці Межигірська, на вулиці Верхній Вал, на вулиці Набережно-Хрещатицька, на вулиці Кирриловская, на вулиці Введенська.

Також затори утворилися на проспекті Степана Бандери, на проспекті Перемоги, на вулиці Борщагівська, на вулиці Солом’янська, на вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Любомира Гузара, на вулиці Олени Теліги, на вулиці Данила Щербаківського, на бульварі Тараса Шевченка.

Також затори утворилися на мосту Метро, на Північному мосту, на Гаванському мосту, на Дарницькому мосту, на мосту Патона.

На лівому березі рух транспорту ускладнений на проспекті Юрія Гагаріна, на вулиці Гната Хоткевича, на Броварському проспекті, бульварі Перова, на вулиці Миколи Бажана, на вулиці Тростянецькій, на вулиці Петра Григоренка, на вулиці Здолбунівській, на вулиці Березняківській.