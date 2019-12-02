«Повний кошмар і безгрошів’я»: ідеолог «ДНР» розповів про проблеми «Стиролу» і шахт ОРДО

Проживає в непідконтрольному Україні Донецьку ідеолог «ДНР» Роман Манекін на своїй сторінці в соцмережі опублікував лист від працівників горлівського хімічного концерну «Стирол», співробітники якого з-за значної затримки зарплати опинилися в складному становищі.

За словами Манекина, співробітники «націоналізованого» підприємства скаржаться на те, що «влада» ОРДО у квітні 2018-го року оголосили про «запуск»»Стиролу», запросили на роботу всіх колишніх працівників і набрали нових, однак, ніякого «запуску» не відбулося. У листі люди пишуть:

«Дуже багато кинули роботу в РФ і повернулися, щоб допомогти пустити величезний завод. Цеху підготували до пуску, але до вересня ми зрозуміли, що пуску не буде. І з вересня по грудень 2018го року нам не виплатили заробітну плату і залишили її як борг. З січня по червень 2019го року з великими затримками нам заробітну плату платили. З липня і по сьогоднішній день заробітна плата не виплачена, нинішній в.о. директора Титов А.с Р. сказав грошей в Республіці немає і заробітної плати нам не буде».

Також у своєму листі горлівчани відзначають, що їм постійно обіцяли виплатити всі борги, вони скаржилися у всьому можливі «інстанції», однак допомоги не отримали. «Стіроловці» уточнюють, що якщо вони залишать підприємство, то це може призвести до серйозних наслідків:

«Якщо ми розрахуємося, то пропадуть матеріальні цінності на мільйони доларів, які необхідно тримати у визначеному температурному режимі. Тоді „Стирол“ можна взагалі не запустити і місто помре без містоутворюючого підприємства. Загальна сума заборгованості становить приблизно до 100 тисяч рублів. Пропозиції щодо вирішення проблеми-пустити завод і спокійно працювати. Тут справа навіть не в тому, що люди йдуть вже кожен день по кілька чоловік і якщо зупиниться ТЕС заводська, то у половини міста не буде електрики, а якщо постане БХО, то стоки заполонять весь місто».

Коментуючи скарги горлівчан, Манекін зазначив, що «Стирол» — далеко не єдине підприємство в ОРДО, що опинилося в такій ситуації:

«У вугільній промисловості… повний кошмар: як вчора мені сказали, на водовідлив поставлена шахта ім. Засядька, яка взагалі ніколи не зупинялася. І в найважчі часи (бо виробляє коксівне вугілля — основу металургійної промисловості). Якщо чесно, то не бачу політичних причин терпіти ситуацію далі: їх немає, в принципі! Не політичних, ні міжнародних, ні військових».

При цьому він в черговий раз порятунком для «республіки» назвав проведення виборів, які, нібито, потрібно проводити «без участі Києва». Манекін висловив думку, що без місцевих виборів «республіка» приречена:

«У Донбасі — економічна криза. Найглибший. Системний. Обумовлений кривий системою державного менеджменту — нічим іншим, включаючи військові обставини (хоч людей і вбивають кожен день!). І Донбас – наша батьківщина.

І її треба захищати і облаштовувати. Захистимо, зуміємо. Облаштовувати — ресурсу немає. Його просто не існує. В принципі! І будь-які надходять з-поза ресурси тут же зникають, як повітря в проколотом колесі».