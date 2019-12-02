Марчук Максим Едуардович підставляє ДБР або як шахрай вкрав інвестиції з США

У Державному бюро розслідувань, яке останнім часом і так серйозно хитає з-за різних скандалів, назріває новий вельми неприємний інцидент. Якийсь Марчук Максим Едуардович потрапив у прямо-таки міжнародний скандал, де-факто, вкравши у громадянина США круглу суму.

Причини того, чому в Україну вкрай неохоче приходять іноземні інвестори, давно відомі: тут бізнесменів можуть легко і невимушено обдерти як липку місцеві «аборигени». Причому, їх часто прикривають силові органи, які самі або за допомогою своїх представників беруть участь у цих шахрайських схемах. Днями Lenta.UA стало відомо про показову історію того, чим закінчується для іноземців спроба зайнятися в Україні бізнесом. Колишній мешканець України, а нині громадянин Сполучених Штатів Володимир Баум залишився без 200 тисяч доларів, вирішивши вкласти їх в якості інвестицій в свою колишню батьківщину. Однак гроші були вкрадені місцевими ділками, грубо кажучи одним — Марчуком Максимом Едуардовичем.

Кримінальну справу, яку було порушено в серпні цього року в Одеській області, схоже, ніхто навіть не збирався розслідувати. Чому так? Схоже, скринька в цій історії відкривається досить просто – головний фігурант виробництва Максим Марчук є членом Ради громадського контролю за Державне бюро розслідувань. Другим учасником афери є батько представника Ради при ДБР – Едуард Марчук, відомий тим, що є головою Громадської організація «Спілка поляків Одеської області». Саме він представив свого сина – Максима – як успішного підприємця, фінансиста і фахівця в інвестиційній сфері, що займається проектами в сфері енергетики в партнерстві з провідними компаніями з групи компаній SCM, головним власником якої є найбагатший олігарх в Україні Рінат Ахметов. Після такого «промоушену» Володимир Баум погодився вкласти кошти в український бізнес-проект. Як виявилося – даремно…

Як Марчук Максим Едуардович підставляє ДБР?

Після того, як стало зрозуміло, що Марчуки гроші повертати не збираються, а «бізнес-партнер» Ахметова насправді ніхто інший, як звичайний аферист, даною справою зайнялася Нацполиция міста Овідіополь (Одеська область), родом з якого обидва Марчука. Здавалося б, у всій цій історії нескладно розібратися: кошти, вкладені в проект, зникли. Такі дії мають явні ознаки ч. 4. ст. 190 КК України – шахрайства, вчиненого організованою групою осіб в особливо великому розмірі. Однак, схоже, особливого бажання чіпати Марчуков у правоохоронних органів не було.

Втім, і фігуранти справи намагалися хоч якось знищити сліди злочину. Як говориться в матеріалах справи, «з метою уникнути відповідальності за скоєний злочин, зазначені особи почали здійснювати заходи, спрямовані на знищення доказів вчинення злочину, а саме:

· Ініціювали закриття рахунку інвестиційної компанії, на який були сплачені позикові кошти постраждалим;

· Марчук М. Е. постійно надає потерпілому недостовірну інформацію щодо планів повернення позики найближчим часом, але не виконує жодних реальних дій у цьому напрямі;

· Марчук Е. В. заявляє, що він не має відношення до злочинних шахрайським діям і не має інформації про те, де знаходиться його син Марчук М. Е.;

· Марчук М. Е. після порушення кримінального провадження за фактом вчинення злочинних дій не з’являється в правоохоронні органи на допити слідчого».

Як зазначають адвокати потерпілого, в матеріалах справи є достатньо доказів, що підтверджують факт вчинення злочинних дій. Зокрема, встановлені особи учасників подій, дати, місця зустрічей, зміст домовленостей, є докази здійснення банківських переказів коштів потерпілого на рахунок Максима Марчука, є докази того, що його Марчук-старший активно намагався приховати злочин і надати йому ознаки цивільно-правової угоди позики.

При цьому, цікаво, що Максим Марчук активно займається пошуком «даху» в силових відомствах. У 2018 році він вперше став членом Ради громадського контролю при ДБР, після чого вже в жовтні цього року був обраний до його новий склад.

Максим Марчук

Навіщо Марчуку так важливо бути в структурі, очолюваної Романом Трубою? Хоча б тому, що це дозволяє йому прикриватися «скоринкою», здійснюючи різні афери. За інформацією Lenta.UA це не єдиний кримінал, до якого причетний член Ради громадського контролю при ДБР Максим Марчук: зокрема, йдеться про ухилення від сплати податків, відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, фінансових махінаціях і т. д.

Чи варто говорити, що дане розслідування, яке так активно «маринують» правоохоронні органи в Одеській області, має особливе значення, оскільки б’є по реноме ДБР, яке останнім часом і так регулярно опиняється в центрі різних скандалів. Гірше і те, що удар нанесений і по всій країні в цілому: виходить наступна ситуація – громадянин США, який мав намір здійснити інвестиції в Україну, став жертвою. Навіщо тоді, за цією логікою, Штатам вкладати кошти в Україну? В цілому, така історія навряд чи додасть позитиву Києву в спілкуванні з Вашингтоном, де і так останнім часом намагаються приписати нашій країні негатив, пов’язаний з різними корупційно-політичними історіями…

Іван Сергієнко