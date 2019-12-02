У «ЄС» висунули жорсткі умови Зеленському: чого вимагають

На погоджувальній раді у понеділок, 2 грудня, партія «Європейська солідарність» висунула президенту Володимиру Зеленському кілька вимог.

Зокрема, представник фракції Ірина Геращенко заявила, що президент повинен зустрітися з лідерами фракцій Верховної Ради і проінформувати про переговорних позиціях, які він буде представляти на нормандської зустрічі в Парижі.

Вона підкреслила, що країну турбує план – існує він взагалі, – з яким президент поїде на «нормандський формат» в Парижі. Також політик підкреслила, що «ЄС» вимагає виключно тимчасовий статус здійснення місцевого самоврядування по особливому порядку в тимчасово окупованих районах Донбасу.

«Ми ніколи не підтримаємо нічого, що буде працювати на федералізацію, на прямі переговори з бойовиками для того, щоб вивести Росію з-під санкцій та замороження конфлікту. Дуже важливо, щоб напередодні цієї зустрічі президент знайшов час зустрітися з лідерами парламентських фракцій», – підкреслила Геращенко.

Також у «ЄС» зажадали створити в парламенті тимчасову слідчу комісію з розслідування випадків втручання влади в роботу силових органів.

«Турбує те, що замість того, щоб будувати сильну державу, ми перетворюємося на поліцейську державу, де «кошмарят» активістів, волонтерів, військових, де ухильники воюють з резервістами і армією. Сьогодні у нас відбуваються допити жінок-військових, суди над військовими, які в критичні для країни дні не ховалися в кущах, а захищали державу», – зазначила Геращенко.

На її переконання, зараз існує пряме втручання влади в роботу силових органів, що було зафіксовано у відповідних телефонних розмовах, які оприлюднено в ЗМІ.

«Ми за ДБР, але незалежне від Офісу президента. Тому просимо створити ТСК, яка зможе розслідувати ці питання», – сказала Геращенко.

Також депутат зазначила, що наполеглива позиція фракції «Європейська солідарність» змусила команду Зеленського переглянути своє рішення про неучасть представників України в грудневому саміту НАТО в Лондоні.

Так, в Лондон терміново відряджений міністр Пристайко. За словами нардепа, українська влада повинна підтвердити курс України на отримання ПДЧ в НАТО, тому Верховна Рада зобов’язана на найближчому пленарному засіданні прийняти відповідну постанову, ініційовану депутатами від фракції «Європейська солідарність».

«У ці дні в Лондоні відбувається заходи високого рівня країн-членів НАТО. І завдяки жорсткій критиці фракції «Європейська солідарність» Міністерство закордонних справ змінило свою позицію і міністр візьме участь у цьому засіданні. У цьому контексті ми вимагаємо від керівництва Верховної Ради вже завтра поставити до порядку денного заяву ВР № 2327. Це апеляція до наших партнерів у НАТО щодо надання Україні ПДЧ «, – зазначила парламентарій.

Також Геращенко підкреслила, що партнери України з НАТО не до кінця усвідомлюють той великий внесок, який Україна і наші військові щодня роблять для захисту безпеки континенту.

«Вчора на сході загинуло ще двоє наших військових – «альфівців». Це еліта країни … Європа повинна цінувати внесок України, ту дорогу ціну, яку ми платимо за безпеку континенту. Ми маємо право отримати ПДЧ. Але для цього Україна повинна займати проактивну позицію, а не мовчати», – зауважила політик.