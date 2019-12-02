Польська авіакомпанія LOT запустить рейси з Варшави в Івано-Франківськ

Польська авіакомпанія LOT в 2020 році планує почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Наголошується, що національний польський перевізник запросив слоти на виконання рейсів. Всього LOT подав заявки на отримання слотів в 15 аеропортів для здійснення польотів у період літньої навігації 2020 року.

При цьому, деякі нові рейси вже оголошені, про інших, ймовірно, стане відомо в найближчому майбутньому. Серед них і український аеропорт.

«Повна новинка, в свою чергу, Івано-Франківськ», — повідомляють польські журналісти.

Зараз LOT літає в Україну в аеропорти Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса.