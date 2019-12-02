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Виключені Скороход і Поляків несподівано прийшли на засідання «Слуги народу»: фракція відреагувала на «сюрприз»

02.12.2019

Народні депутати Ганна Скороход та Антон Поляків, про виключення яких з фракції «Слуга народу» поки не оголошено офіційно, прийшли в понеділок, 2 грудня, на засідання політсили.

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. Своє рішення парламентарії аргументували тим, що формально до заяву спікера чи віце-спікера Верховної Ради, вони все ще є членами «СН».

Фракція відразу ж відреагувала на появу Скороход та Полякова. Окремим рішенням їх попросили піти через залу засідання. Нардепи мовчки вийшли. Відзначимо, «слуги» планують публічно їх вигнати вже 3 грудня.

Також стало відомо, що за результатами рейтингового голосування на місце колишнього голови комітету ВРУ з міжнародних зв’язків Богдана Яременка, який оскандалився секс-листуванням, «Слуга народу» запропонує Єлизавету Ясько.

 

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