До львівського госпіталю доставили 13 бійців, поранених в зоні ООС

У Львівський військовий госпіталь літаком із Харкова доставили 13 бійців, які отримали поранення та травми в зоні проведення операції Об’єднання єднаних сил.

Про це сказавши журналістам представник інформагентства Міністерства оборони полковник Олександр Поронюк, повідомляє кореспондент “Укрінформу”.

“До Львова на поглиблене лікування і реабілітацію прибули військовим літаком 13 бійців, які отримали поранення та травми в зоні ООС. Першу допомогу їм надали фронтові медики, згодом вони проходили курс лікування у Харківському госпіталі. Тепер ними займуться львівські лікарі”, – зазначив Поронюк.

За його словами, шестеро із бійців мають вогнепальні поранення. Одного із них скерували у реанімаційне відділення.

Як зазначив під час брифінгу керівник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Гайда, заклад має всі необхідні препарати та можливості для повноцінної допомоги бійцям. Коли в чомусь виникне потреба, медики звернуться по допомогу до волонтерів і небайдужих.