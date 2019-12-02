Зеленський про своїх критиків: Ці політики давно «померли», не вірте їм

Президент Володимир Зеленський закликав українців не звертати уваги на політиків, які заявляють про «фейкової зраді». Про це він сказав у своєму відео, записаному в тренажерному залі.

За його словами, такі політичні діячі «померли як політики».

«А як люди вони зовсім не народжувалися ніколи. Тому я хочу, щоб ви не звертали увагу на їхні гасла, на якусь фейковую зраду. Ці люди вже нікому не потрібні. Вони грають тільки на емоціях українців, на цій дуже чутливій темі. Це не та тема, на якій ловлять «хайп»», — заявив Зеленський.

Він додав, що ці політики не знають, як припинити війну на Донбасі, звільнити українських полонених і вони втратили свій рейтинг за «корупційної діяльності».

Зеленський підкреслив, що на зустрічі «нормандської четвірки» не буде ніякої «зради».

«Але я буду себе більш впевнено і твердо вести на цій зустрічі, якщо буду знати, що мені країна довіряє, і за моєю спиною цілий наш незалежний народ», — зазначив президент.

Також він поділився думкою, що без діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним неможливо зрушити з місця питання про припинення конфлікту на Донбасі, не втративши при цьому територій.

«Кажуть, а що там за діалог може бути Зеленського з Путіним. Знаєте, без цього діалогу можна, але це приблизно як біг на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці», — пояснив Зеленський.

Він додав, що він не хоче тупцювати на місці у вирішенні цієї проблеми, а хоче щоб все це закінчилося, і ми знову були великою країною — Україною».