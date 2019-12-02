У Грузії затримали кількох учасників акції протесту

Кількох прихильників опозиції поліцейські затримали в понеділок під час акції протесту біля мерії грузинського міста Мцхета.

Про це повідомляє Європейська правда.

Близько 30 опозиціонерів намагалися влаштувати “коридор ганьби” місцевому мажоритарному депутату Димитрію Хундадзе, однак на опозиційних активістів напали молоді люди і силою розігнали їх.

Співробітники поліції втрутилися і затримали кількох учасників акції протесту. Кілька осіб внаслідок зіткнень отримали травми.

Як считают опозиціонери, “міцних молодих хлопців” для розгону опозиційної акції протесту вирішила використовувати партія влади “Грузинська мрія”.

Разом з тім у Тбілісі опозиціонери влаштували “коридор ганьби” колишньому спікеру парламенту, одному з лідерів “Грузинської мрії” Іраклію Кобахідзе біля одного з готелів.

Напередодні лідери опозиції заявили журналістам, що вони продовжать акції протесту, зокрема в регіонах, поки не будуть виконані їхні вимоги про відставку уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою. Наступна акція запланована на 6 грудня в Кутаїсі.