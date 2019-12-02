Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск

На засіданні 2 грудня парламент Азербайджану ухвалив рішення про саморозпуск. Крім того, депутати проголосували за проведення позачергових виборів і звернулися до президента Ільхама Алієва з проханням затвердити ці рішення.

Про це повідомляє Громадське.

З пропозицією про розпуск парламенту виступила правляча партія «Єні Азербайджан» («Новий Азербайджан»), головою якої є президент Ільхам Алієв.

За офіційною версією, таке рішення ухвалили, бо нинішні депутати не відповідають курсу президента і проведення ним реформ.

Водночас за однією з неофіційних версій, це один з етапів переходу влади від Ільхама Алієва до його дружини Мехрібан Алієвої, яка обіймає посаду першого віце-президента.

Чергові парламентські в Азербайджані повинні були відбутися в листопаді 2020 року. Дата позачергових виборів поки не називається.