Прийнято політичне рішення про зміну керівництва стратегічних компаній, у тому числі «Нафтогазу» і «Укренерго», — Оржель

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель підтвердив плани Кабінету міністрів щодо зміни керівництва стратегічних компаній, у тому числі НАК «Нафтогаз України» і НЕК «Укренерго» та оновленню їх спостережних рад.

«Прийнято політичне рішення про зміну керівництва і початку конкурсів на всі стратегічні компанії», — сказав він на прес-конференції в Київ у понеділок.

При цьому Оржель зазначив, що діючі керівники при наявності бажання зможуть взяти участь у відповідних конкурсах.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України розпорядженням №1122-р від 27 листопада 2019 року звільнив президента дп НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського. За словами Оржеля, новий керівник «Енергоатома» буде людиною з атомної галузі, які користуються авторитетом.Джерело: https://censor.net.ua/v3162873