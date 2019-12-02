З’явилося відео, як авто в’їхало в двері піцерії на Позняках в Києві

В мережі опублікували відео моменту в’їзду авто в піцерію MisterCat на Позняках в Києві, де 1 грудня сталася масова бійка. Ролик публікує Київ Оперативний в Facebook.

Як видно на записі, автомобіль BMW на швидкості врізався в дверний проріз закладу, коли біля входу стояло кілька чоловік. Машина пошкодила двері і прорізалася всередину приміщення, після чого здала назад.

Відео: Facebook/Київ Оперативний

Нагадаємо, вчора в районі станції метро Позняки у піцерію MisterCat увірвалася юрба неадекватних людей і влаштувала масову бійку. Після чого окремі, особливо активні учасники групи сіли в авто і протаранили вхід у заклад.

«Погром в закладі MisterCat, Позняки. Близько 10 осіб зайшли всередину, почали конфліктувати з відвідувачами, потім переключилися на персонал і почалася масова бійка. Але і цим не закінчилося — після бійки молоді люди автомобілем розтрощили вхідні двері закладу. Обставини події встановлюються», — уточнили свідки.