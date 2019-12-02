Вніс 70 млн грн: «король контрабанди», якого шукав Зеленський, вийшов з СІЗО

У понеділок, 2 грудня, «король контрабанди» з Одеси Вадим Альперін, якого підозрюють у махінаціях на митниці, вніс 70 млн грн застави і вийшов із СІЗО.

Про це повідомляє «Слово і діло». Інформацію також підтвердив у своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Під заставу у розмірі 18 млн грн вийшов на свободу також затриманий Олег Себов, якого називають «правою рукою» Альперіна.

Нагадаємо, 29 листопада Вищий антикорупційний суд взяв Альперіна під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн грн.

Примітно, що перед цим президент Володимир Зеленський похвалив детективів НАБУ за затримання «короля контрабанди», заявивши, що вони зробили подарунок всій країні.