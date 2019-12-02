МЗС України вручив ноту протесту послові Угорщини через заяви про автономію угорців

МЗС України вручив ноту протесту послові Угорщини в Україні Іштвану Ийдярто у зв’язку з його заявою про автономію угорської національної меншини на території України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

«2 грудня в МЗС України був запрошений Посол Угорщини в Україні Іштван Ийдярто, яким у зв’язку з інтерв’ю від 28 листопада — було сказано про неприйнятність його заяв про автономію угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна — НАТО. Вручена нота протесту», – сказано в повідомленні.

У ході бесіди було додатково зазначено, що український закон «Про освіту» не порушує права українців угорського походження, а навпаки дає їм можливості кращої самореалізації в Україні, що зараз було підтверджено Венеціанською комісією, зазначили в Мзс.

Раніше в інтерв’ю Главкому Ийдярто заявив: «Та яка автономія? На Закарпатті 1,2 мільйона українців, угорців — 150 тисяч. Які є передумови до сепаратизму, автономії? Або в Києві думають, що більшість українців зовсім «не наші», вони прословацкие, провенгерские? Закарпаття завжди було цікавою територією, але ніколи там не було конфліктів між українцями та іншими націями».

Посол заявив, що «дотримання прав меншин та автономії у складі держави — це існуючі практики в Європі, які враховують національний фактор, людей, які проживають у тому чи іншому регіоні».

Також Ийдярто сказав, що Будапешт продовжить блокувати діяльність Комісії Україна — НАТО із-за нібито порушення Києвом прав угорської меншини.