В Слузі народу хочуть обмежити звернення громадян у державні органи

У Верховній Раді 21 листопада зареєстровано законопроект (ініціатор — партія «Слуга народу») щодо умов розгляду звернень в Україні, пише Ліга.

Метою проекту закону № 2480 є визначення кола осіб, які мають право на звернення в державні органи, а також зменшення навантаження держорганів шляхом визначення випадків, коли звернення не розглядаються.

Так, громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування з питань, віднесених законодавством до сфери їх компетенції, а також об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Згідно з документом звернення, оформлене з дотриманням зазначених вимог, адресоване органам державної влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями без розгляду по суті не пізніше ніж через десять днів з дня його отримання.

Вилучається положення щодо передачі звернення в орган, до компетенції якого належить відповідне питання, від органу, який спочатку надійшло відповідне звернення.

На даний час діє норма, відповідно до якої якщо питання, зазначені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, його в термін не більше п’яти днів направляють за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляють громадянина, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, що його в той же строк повертаються громадянину з відповідними роз’ясненнями.

Крім того, пропонується, щоб один і той же орган не розглядав повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо звернення очевидно є беззмістовним і/або стосується питань, вирішення яких не належить до повноважень цього органу.

Крім того, запропоновано забезпечити виконання Рішення Конституційного Суду в частині надання права неповнолітнім, недієздатним особам особисто звертатися в органи державної влади з метою реалізації їх конституційних прав.