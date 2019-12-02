У Верховній Раді знайшли спосіб заощадити бюджет з допомогою старих новорічних ялинок

Верховна Рада України планує встановити дев’ять штучних ялинок для святкування новорічних свят, які були придбані до 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

За попередніми даними, для святкування Нового року та Різдва у Верховній Раді України встановлять дев’ять штучних ялинок, які були використані в 2018 році. Як з’ясувалося, в 2018 році придбання новорічних декорацій не здійснювалося, прикраса адміністративних будинків Верховної Ради України здійснювалися технічним персоналом.

Уточнимо, в минулому році в парламенті також було встановлено дев’ять штучних ялинок, а саме в парламентському кафе, конференц-залі, кулуарах другого поверху, сесійній залі, залі протокольних заходів, кабінеті та приймальні голови Верховної Ради України.