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«Правий сектор» зробив заяву про непричетність до нападу на Соболєва

03.12.2019

«Правий сектор» спростував інформацію про причетність до нападу на депутата Київської обласної ради, засновника першої мережі донецьких супермаркетів В’ячеслава Соболєва.

Заява організації опубліковано на сторінці «Правого сектора» в Facebook.

«За повідомленнями деяких ЗМІ підозрювані в цьому злочині нібито мають відношення до «Правого сектору», тому що підпорядковувалися заступнику командувача УДА так званого комбатові «Червеню» (Андрій Гергерт). НСД [національно-визвольного рух] ПС ще раз підкреслює, що Андрій Гергерт і його бійці не мають ніякого відношення до Правого сектору», — написано в повідомленні.

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