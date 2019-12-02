«Літати не вміють, тільки копати»: відео «навчань» солдат на Житомирщині обурило українців

У 190-му навчальному центрі Збройних сил України в селищі Гуйва Житомирської області солдатів замість навчання відправили на будівельні роботи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Махов. Він також опублікував відповідне відео, яке йому надали військові.

«Я пишаюся армією. Але за таку армію мені соромно… Поїхали хлопці з бойової бригади вчитися на два місяці на пілотів-операторів безпілотників, а замість цього роблять ремонт в центрі. Я за армію. За армію, в якій не буде «совка», – написав журналіст.

«По паперах ці хлопці будуть «вміти» літати. А по факту – тільки копати», – обурився один з коментаторів.

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