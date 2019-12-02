«Літати не вміють, тільки копати»: відео «навчань» солдат на Житомирщині обурило українців

У 190-му навчальному центрі Збройних сил України в селищі Гуйва Житомирської області солдатів замість навчання відправили на будівельні роботи.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Махов. Він також опублікував відповідне відео, яке йому надали військові.
«Я пишаюся армією. Але за таку армію мені соромно… Поїхали хлопці з бойової бригади вчитися на два місяці на пілотів-операторів безпілотників, а замість цього роблять ремонт в центрі. Я за армію. За армію, в якій не буде «совка», – написав журналіст.
«По паперах ці хлопці будуть «вміти» літати. А по факту – тільки копати», – обурився один з коментаторів.
Коментарі до посту
Скріншот
Читайте також: "Пійшов босоніж": у Волинській області з місцевої лікарні вигнали літнього чоловіка, який не мав грошей на ліки та їжу