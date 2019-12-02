Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Літати не вміють, тільки копати»: відео «навчань» солдат на Житомирщині обурило українців

03.12.2019

У 190-му навчальному центрі Збройних сил України в селищі Гуйва Житомирської області солдатів замість навчання відправили на будівельні роботи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Махов. Він також опублікував відповідне відео, яке йому надали військові.

«Я пишаюся армією. Але за таку армію мені соромно… Поїхали хлопці з бойової бригади вчитися на два місяці на пілотів-операторів безпілотників, а замість цього роблять ремонт в центрі. Я за армію. За армію, в якій не буде «совка», – написав журналіст.

«По паперах ці хлопці будуть «вміти» літати. А по факту – тільки копати», – обурився один з коментаторів.

Коментарі до посту

Скріншот

Читайте також:   "Пійшов босоніж": у Волинській області з місцевої лікарні вигнали літнього чоловіка, який не мав грошей на ліки та їжу
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *