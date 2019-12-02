Чутки про поцілунок і навчання в РФ: місце «ловеласа» Яременко зайняла 29-річна «слуга»

Посаду голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість оскандалився Богдана Яременка зайняла нардеп від «Слуги народу», голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Про це повідомила у Facebook глава прес-центру політсили Євгенія Кравчук.

«Ми закінчили внутрішні праймеріз на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Нам пощастило з великою кількістю сильних кандидатів. Кожен, хто подав свою програму, гідний керувати комітетом, але потрібно вибрати когось одного», – написала вона.

«Консолідованим рішенням всієї нашої команди новим головою обрано Ліза Ясько. І ми розуміємо, що керувати таким комітетом – це не бонус і не нагорода, а серйозна відповідальність. Впевнені, що Ліза до неї готова», – додала Кравчук.

Вона також підтвердила, що на засідання фракції прийшли виключені нардепи Ганна Скороход та Антон Поляків.

«Ми їх чемно пустили, запропонували каву-чай і проголосували всі разом за те, що не хочемо бачити їх на своєму засіданні», – додала Кравчук.

Що відомо про Ясько

Нардеп народилася 17 жовтня 1990 року. Ясько – український політолог, експерт з питань культури. У парламент пройшла за списком «Слуги народу» під номером 15.

Вона стала продюсером фільму «Крим: брудний секрет Росії». Засновниця ініціативи з культурної дипломатії Yellow Blue Strategy, раніше працювала віце-президентом blockchain-стартапі та координатором Українського кризового медіа-центру.

Ясько має ступінь магістра політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, закінчила Школу державного управління Блаватника в Оксфордському університеті.

20 вересня 2019 року вона очолила делегацію України в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременко

Facebook Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременко

Facebook Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременко

Facebook Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременко

Facebook Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременко

Facebook Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременко

Facebook Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременко

Facebook Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременко

Facebook Єлизавети Ясько