ДТП у Польщі потяг врізався у фургон з п’яними українцями

У Польщі в ДТП потрапили два українці — їх машину на залізничному переїзді зачепив поїзд «Інтерсіті», що прямував з Перемишля в Щецин.

Як повідомляє «Польське радіо», водій і пасажир перебували під дією алкоголю. Громадян України доставили в лікарню міста Ченстохов, їх життю нічого не загрожує.

Повідомляється, що ДТП сталося між станціями Герби Нове і Панки, в селі Кулее. Автомобіль вже з’їжджав з переїзду, коли його зачепив проходить поїзд. Так що кабіна фургона постраждала не сильно.

Постраждалі українці, за інформацією видання, працюють на одному з підприємств Клобуцкого повіту.