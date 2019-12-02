«Роми крадуть за відпрацьованою схемою»: в центрі Миколаєва цілі групи обчищають магазини

У Миколаєві група жінок ромської національності промишляють крадіжками в магазинах у центрі міста — епізод потрапив на відео камери спостереження.

Запис розмістив у Facebook Денис Плішко.

Користувач соцмережі розповів, що група працює за однією схемою. Дві жінки прикривають і створюють шум, дві інші стоять позаду і крадуть товари.

Д. Плішко попросив допомогти ідентифікувати жінок на відео.

«Друзі, будь ласка, допоможіть ідентифікувати цих осіб!

Починаючи з 40 секунди, чітко видно, як молода циганка краде бюстгальтер!

Це не віртуальне злочин десь і колись. Це у нас в Миколаєві в нашому магазині на вул. Спаській, серед білого дня в присутності продавщиці! Більше не встигли вкрасти, бо вона їх вигнала!

Схема проста: два попереду відволікають, і роблять «ширму», задні тихесенько п ** дять !!! Дата і час реальні!

Репост вітається! Нехай їх запам’ятає максимальна кількість людей».