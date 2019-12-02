Український катер «Прилуки» відпрацював виконання військових завдань з корветом НАТО

1 грудня український патрульний катер «Прилуки» провів у Чорному морі тренування спільно з корветом ВМС Франції «Commandant Birot». Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Військові кораблі відпрацювали низку завдань для підвищення сумісності у відповідності зі стандартами НАТО.

«Основна увага приділялася вдосконаленню навичок і дій екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі групи кораблів», – йдеться в повідомленні.

За словами командира патрульного катера «Прилуки» капітана 3-го рангу Володимира Углинского, спільне навчання з кораблями НАТО дає великий досвід.

У тренуванні взяли участь курсанти Інституту ВМС «Одеської морської академії».