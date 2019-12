Спасибі Зеленському: Трамп відреагував на інтерв’ю українського президента західним ЗМІ

Президент США Дональд Трамп подякував українського лідера за інтерв’ю низці західних ЗМІ, в яких Володимир Зеленський заперечує тиск з боку Білого дому.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

«Гаряча новина: президент України знову заявив, що президент Трамп не зробив нічого поганого щодо України, нашого спілкування і дзвінків…Дякую президенту Зеленському», – написав Трамп.

За його словами, Демократи повинні припинити процедуру імпічменту у зв’язку з заявою Зеленського.

Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

У теж час державний секретар США Майк Помпео заявив, що адміністрація Трампа має намір і далі підтримувати Україну в боротьбі з РФ.

«Я пишаюся тим, що ми робимо. Я цілком розумію, що президент Зеленський хотів би більше і швидше. Я це розумію. Однак ця адміністрація важко працює для надання допомоги українській обороні», – сказав Помпео в інтерв’ю Fox and Friends.

Він додав, що Зеленський – крок вперед для України у контексті реформ.