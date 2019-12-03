Жена Монатика похвасталась фигурой в красивом платье

Супруга Димы Монатика (MONATIK), Ирина, поделилась снимком, сделанным во время премии “М1 Music Awards 2019”

Красавица предстала в длинном платье с рукавами, пишет Рoliteka.net. Пояс на наряде подчеркнул тонкую талию женщины. Также нельзя не заметить весьма откровенное декольте, из-за которого выглядывала грудь жены артиста.

Данные фото женщина опубликовала на странице в Инстаграм. Образ завершали маленькая сумочка, неброский макияж и пышная прическа.

В своем посте Ирина поблагодарила организаторов премии, а также модельеров, которые создают восхитительные наряды.

“Вы окрыляете людей, истинные терапевты красоты! Люблю невероятно ❤️❤️”, – написала жена артиста.

Публикация за несколько часов собрала более 6000 лайков, а также много комментариев. Не удержался и сам супруг Ирины.

“При виде Тебя все тает!!!!”, – написал Монатик.