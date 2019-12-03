Во Франции вследствие наводнения погибли 6 человек

Трое спасателей умерли вследствие крушения вертолета

Во Франции из-за наводнения погибли 6 человек, а еще двое травмировались. Среди жертв трое спасателей, которые умерли в результате крушения самолета, сообщает AP.

Министр внутренних дел Франции Кристофер Кастанер заявил, что связь с вертолетом была потеряна, когда он находился недалеко от города Ле-Люк. После крушения вертолета правоохранители в понедельник недалеко от портового города Марсель обнаружили на борту тела трех человек.

Вследствие наводнения погибли еще три человека. Среди них два мужчины и одна женщина. Также говорится о еще двух гражданах получили травмы.

На прошлой недели сообщалось о 4 жертвах наводнения во Франции.