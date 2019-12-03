Наталья Могилевская предстала в красном платье с прозрачным декольте

На фан-странице украинской певицы Натальи Могилевской опубликовали новый пост, в котором знаменитость предстала в образе из своего клипа

Звезда в красном платье, пальто и сапожках стоит на природе, а рядом с ней парень, который показывает отснятые кадры, пишет Politeka.net.

Наряд артистки привлекает внимание своим откровенным декольте. От красоты звезды можно “ослепнуть”, одним словом: “Ух, какая!”. Образ Могилевской завершает укладка и серьги.

“Наталья Могилевская на съемках клипа #Покохала с режиссером Игорем Швыдченко 🚀”, – подписали фото авторы поста.

За два часа пост собрал 355 лайков.