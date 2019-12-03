В Германии заявили об интересе России к Балканам

Россия и Китай проявляют пристальное внимание к западным Балканам, и в НАТО знают об этом интересе.

Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе выступления перед военнослужащими миротворческой миссии НАТО в Косово, передает Deutsche Welle.

Министр в частности отметила, что Россия пытается использовать в регионе те же методы влияния, что и в странах Балтии. По ее словам, Россия считает сверхважным взаимодействие со странами западной части Балкан. А НАТО рассчитывает на дальнейшую ориентацию Косово на Североатлантический альянс.

Проблемой западных Балкан Крамп-Карренбауэр также считает возвращение в регион экстремистов, которые участвовали в военных действиях в Сирии.

Напомним, Россия и Китай не признали Косово в качестве независимого государства, как и некоторые страны Евросоюза: Испания, Греция, Словакия, Румыния.

Как сообщала группа ИС, расширение Евросоюза на Балканы затормозилось, и многие политики и эксперты начинают предупреждать о том, что регион может обратиться к России, Китаю и Турции за помощью и военной защитой.