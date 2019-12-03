Чарівні породи собак, про яких Ви, напевно, ніколи не чули

Собака — не лише найвідданіший друг людини, але і самий перший з друзів. Ми приручили собак раніше інших тварин, тисячоліття тому, і протягом усього цього часу займалися культивуванням порід. Тому не дивно, що порід собак на нашій планеті — величезна безліч. Про багатьох ми ніколи і не чули.

Чирнеко дель Етна

Сицилійська хорт або Чирнеко дель Етна не була офіційно визнаною породою АКС до минулого року. Ця хорт з Сицилії є однією з небагатьох древніх собак, що зазнали дуже мало маніпуляцій з боку людини.

Левхен

Мала левова собака, левова собачка або левхен також одна з рідкісних собак у світі. У 1973 році було зареєстровано лише 65 особин цієї породи.

Кеесхонд

Німецький вольфшпиц або кеесхонд – собака з відмінним характером, яка відома своїм послухом і маневреністю. Важить вона 15-19 кг і добре підходить на роль сімейної собаки.

Ксолоітцкуінтлі

Ксолоітцкуінтлі також відома як мексиканський голий собака. Її історія відсилає нас на 3500 років тому до ацтекам і майя, які вважали, що така порода захищає будинок від злих духів, а також зловмисників.

Харьер

Невелика, з міцною статурою мисливська собака. В будинку харьер веде себе дуже виховано і терпляче. Любить грати з дітьми і гуляти разом з ними.

Бергамаско

Бергамаско або бергамського вівчарка ‒ дружелюбна і енергійна, а також має супер унікальну шерсть, що допомагає зберігати тепло. Це відмінний охоронець для дому, а часто і для цілої ферми.

Плотт-хаунд

Хоча це і не широко визнана порода, але вона дуже популярна в Північній Кароліні. Це активна, дуже витривала і розумна собака, яка любить людей і їх увагу.

Кулі

Ще одна порода собак, що має дивовижну шерсть, яка потребує постійного і ретельного догляду. Кулі лояльна, енергійна і потребує великої кількості вправ.

Оттерхаунд

Собака, яка може бути дуже енергійною на вулиці і абсолютно спокійною в будинку. Ця гонча має винятковий нюх, вона здатна відстежувати дичину в грязюці та воді протягом більше 72 годин.

Денді-динмонт-тер’єр

Денді-динмонт-тер’єр важить від 7 до 11 кг. Спочатку розлучалася для полювання на борсуків і видр, а також лис.

Шведський вальхунд

Шведський вальхунд або вестготський шпіц – рідкісна порода, яка любить людську увагу і дуже віддана своїм власникам. Також відома своїм грайливим характером, який любить показувати на публіці.

Босероон або вівчарка французька

Босероон – французька пастуша порода, яка охороняла овець і велику рогату худобу від вовків. Зараз це ідеальна сторожова собака, яка відлякує навіть своїм зовнішнім виглядом. Хоча надмірною агресивністю не відрізняється.

Кламбер-спанієль

Кламбер-спанієль ‒ ніжна і вірна собака, а також найбільша серед усіх спанієлів. Вони з радістю навчаються приносити м’ячик або носити сумку з магазину. Від природи чудово плаває і не боїться води.

Бріар

Під час Першої світової війни бріар був використаний у французькій армії в якості сторожового, посильного і пса, який шукав поранених солдатів.

Салюк

Салюк або перська хорт – витончена і терпляча собака. Також відома своєю швидкістю, вона може розвивати швидкість до 68,8 км/ч.

Леонбергер

Якщо вам подобаються великі собаки, то леонбергер точно підійде. Відомий як ніжний гігант він має вагу від 45 до 80 кг. У нього добрий, спокійний норов, а також пес спокійно реагує на шум.

Шипперке

Від природи допитливий шипперке ‒ це невелика, дуже енергійна порода. Не всі можуть приборкати її характер, але в хороших руках ця порода може стати дуже слухняною.