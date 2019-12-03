Військова техніка часів Першої світової війни

Коли європейські армії вирушили на фронт у 1914 році, в їх арсеналі досі були коні і багнети, а до кінця війни вже нікого не можна було здивувати кулеметами, повітряними бомбардуваннями, бронетехнікою і хімічною зброєю. На зміну овіяного духом романтики зброї прийшли газоподібний хлор, величезні снаряди з дальністю польоту понад 30 кілометрів і кулемети, выплевывающие кулі, як з пожежного шланга.

Кожна зі сторін конфлікту активно використовувала сучасні технології і придумувала нові методи в надії взяти верх над супротивником. Броньована техніка зробила армії невразливими перед стрілецькою зброєю, танки дозволяли йти в наступ прямо по колючому дроті і окопах, телефони і гелиографы зробили можливим передачу інформації на великі відстані, а літаки невпинно сіяли смерть з неба. Завдяки науковим розробкам армії супротивників стали більш могутніми, але в той же час і більш уразливими.

Американські солдати користуються акустичним локатором на колесах. Акустичні локатори активно удосконалювалися в роки Першої світової війни, але вийшли з ужитку з появою радарів в 1940-х роках.

Австрійський броньований поїзд, близько 1915 року.

Вагон бронепоїзда зсередини, Чаплине, сучасна Дніпропетровська область, Україна, весна 1918 року. У вагоні знаходяться не менше шести кулеметів і безліч ящиків з боєприпасами.

Німецькі зв’язківці крутять педалі тандему, щоб генерувати енергію для роботи радіостанції, вересень 1917 року.

аступление Антанти на Бапом, Франція, близько 1917 року. Солдати йдуть за танками.

Солдат на американському мотоциклі Harley-Davidson, близько 1918 року. У роки Першої світової війни США відправили на фронт понад 20 тисяч мотоциклів Indian і Harley-Davidson.

Британські танки Mark A Whippet йдуть у наступ по дорозі поблизу Ашие-ле-Петі, Франція, 22 серпня 1918 року.

Німецький солдат шліфує снаряди для залізничного артилерійського знаряддя 38 cm SK L/45 “Max”, близько 1918 року. Знаряддя могло вистрілювати 750-кілограмові снаряди на відстань до 34 кілометрів.

Німецькі піхотинці в протигазах і касках Штальхельм на позиціях в ходу повідомлення на Західному фронті.

Помилкове дерево – замаскований британський спостережний пункт.

Турецькі солдати використовують гелиограф, 1917 рік. Гелиограф – це бездротовий оптичний телеграф, який передає сигнали за допомогою спалахів сонячного світла, зазвичай азбукою Морзе.

Експериментальний транспорт «Червоного Хреста», спроектований таким чином, щоб захистити поранених солдатів при піднятті їх з окопів, близько 1915 року.

Американські солдати надягають протигази в окопі. За ними злітає сигнальна ракета.

Німецька машина для риття окопів, 8 січня 1918 року. Тисячі кілометрів окопів були вириті вручну, і лише невелика частина за допомогою техніки.

Німецькі солдати з польовим телефоном.

Навантаження німецького танка A7V на залізничну платформу на Західному фронті

Приклад помилкової коні, за якими ховалися снайпери на нейтральній смузі.

Сварщицы на заводі Lincoln Motor Co. В Детройті, штат Мічиган, близько 1918 року.

Танк іде на вогнемет, близько 1918 року.

Кинуті танки на полі бою в Ипре, Бельгія, близько 1918 року.

Німецький солдат з фотоапаратом біля розбитого британського танки Mark IV і загиблого танкіста, 1917 рік.

Застосування протигазів у Месопотамії, 1918 рік.

Американські солдати встановлюють 37-мм автоматичну гармату біля окопу в Ельзасі, Франція, 26 червня 1918 року.

Американські солдати на французьких танках Renault FT-17 направляються на лінію фронту в Аргонском лісі, Франція, 26 вересня 1918 року.

Німецький костюм льотчика, оснащений маскою з електричним підігрівом, жилетом і хутряними чобітьми. Під час польоту на літаку з відкритою кабіною пілотам доводилося витримувати мінусові температури.

Британський танк Mark I, піхотинці, коні та мули.

Турецькі солдати з німецької 105-мм гаубицею M98/09.

Ірландські гвардійці в протигазах під час навчань на Соммі, вересень 1916 року.

Тимчасовий дерев’яний міст на місці зруйнованого сталевого мосту через річку Шельда у Франції. Британський танк, який впав у річку, коли був зруйнований попередній міст, служить опорою для нового мосту

Телеграф у номері 15 готелі Elysee Palace Hotel в Парижі, Франція, 4 вересня 1918 року.

Німецькі офіцери біля броньованого автомобіля на території України, весна 1918 року.

Солдати 69-го австралійського ескадрону прикріплюють запальні бомби до літака R. E. 8 на аеродромі північний захід від Арраса, Франція.

Шість кулеметних бригад готуються до виїзду у Франції, близько 1918 року. Бригада складалася з двох осіб: водія мотоцикла і кулеметника.

Новозеландські солдати в окопі і танк Jumping Jennie в Гомкуре, Франція, 10 серпня 1918 року.

Німецькі військові дивляться на розбиту англійську зенітну установку, загиблих солдатів, порожні патронні ящики.

Американські солдати проходять навчання в Форт Диксе, штат Нью-Джерсі, близько 1918 року.

Німецькі солдати заряджають газометы.

Фронт у Фландрії. Газова атака, вересень 1917 року.

Французькі спостерігачами на посаді в обплутані колючим дротом окопі.

Американські і французькі фотографи, Франція, 1917 рік.

Італійська гаубиця Obice da 305/17. Таких гаубиць було випущено менше 50 одиниць.

Використання вогнеметів на Західному фронті.

Мобільна лабораторія радіології французької армії, близько 1914 року.

Захоплений і перефарбований німцями британський танк Mark IV кинутий у лісі.

Перший американський танк Holt, 1917 рік.