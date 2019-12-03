Відділ з розслідування справ Майдану в ГБР очолив слідчий з Луганської області Нікульніков, — прес-служба Бюро

Тимчасово виконуючим обов’язки начальника відділу Держбюро розслідувань (ДБР) у справах Майдану став колишній поліцейський з Луганської області Павло Нікульніков.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит РБК-Україна.

У Держбюро розслідувань відзначили, що в управлінні з розслідування військових злочинів створено відділ для розслідування «майданівських» злочинів. У підрозділі працюють 13 слідчих, а тимчасово виконуючим обов’язки призначений Павло Нікульніков.

Нікульніков до кінця 2018 року був начальником слідчого відділу в Станично-Луганському районі, а потім перейшов на роботу в ГБР.

Також Бюро повідомляє, що станом на 29 листопада жодне кримінальне провадження так і не було передано з Генеральної прокуратури «майдановское підрозділ» ДБР.