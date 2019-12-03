З ножем кидається на людей: у Києві помітили неадекватну

У Солом’янському районі Києва біля корпусів Національного технічного університету «КПІ» був помічений чоловік з ножем. Громадянин поводив себе вкрай неадекватно, кидався на людей, намагався штрикнути перехожих гострим лезом.

«О 21.20 на Польовий (район КПІ) біля мого будинку в провулку, де немає освітлення, я його зустріла, він біг за мною з ножем, до мене втік за чоловіком, але спіткнувся і впав», — розповіла у Facebook мешканка Києва Анюта Атаманюк. Як виявилося, днем раніше чоловіка-неадеквата вже відвозили поліцейські, але, по всій видимості, не знайшлося підстав тримати хулігана за ґратами.

Жителі мікрорайону намір написати заяву в поліцію і домогтися, щоб неадекват більше не зміг розгулювати по вулицях.