Зухвалий і безстрашний: в мережі розповіли про заслуги підозрюваного у вбивстві сина Соболєва

Колишній боєць-доброволець Андрій Лаврега («Тихий»), затриманий як підозрюваний у замаху на вбивство бізнесмена В’ячеслава Соболєва, у своєму підрозділі вважався дуже ефективним снайпером і свій орден отримав цілком заслужено. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

«Став кавалером ордена „За мужність“ 3-го ступеня у 19 років за екстраординарні бойові заслуги. Він був снайпером в батальйоні „Аратта“ Української добровольчої армії, і його відрізняла не стрілянина на наддалекі дистанції, а особлива зухвалість і безстрашність, яка є у молодих бійців, схильність до ризику. Він часто виходив на завдання в сіру зону і навіть пробирався в тил російських позицій… Отримав орден Лаврега заслужено — снайперів з такою колекцією точних пострілів у нас небагато», — підкреслив Бутусов.

Знали «Тихого» за добровольчому батальйону «Аратта» сумніваються, що він дійсно міг вчинити те, в чому підозрюється. «Важко повірити, що це була його особиста ініціатива, і що це міг бути просто комерційний питання. І чесно кажучи, важко повірити, що саме він натиснув на спуск», — додав журналіст.