У Таїланді українського туриста кинули за ґрати за підозрою в гакерстві

У Бангкоку (Таїланд) в неділю, 1 грудня, затримали громадянина України Дениса Ярмака за підозрою в гакерстві на користь США.

За словами його сестри Катерини, на даний момент він перебуває у в’язниці для туристів.

Українцю висунули звинувачення про співучасть у злочинах, пов’язаних із комп’ютерним шахрайством із 2016 року в США.

До Таїланд Денис з дружиною вирушив у весільну подорож, але вже на виїзді з країни українця затримали.

До порятунку громадянина підключилося Міністерство закордонних справ України.

“Варіантів розвитку подій три: перший – Дениса відпускають, бо на території Таїланду він не скоював ніяких злочинів, і він летить в Україну, другий – рішенням суду його екстрадують у США за сумнівними звинуваченнями відразу після суду, третій – приймається рішення про його екстрадицію в Штати із відстроченням виконання на два місяці (у цей період він перебуває в Таїланді під наглядом органів, але не у в’язниці і з можливістю оскарження ухваленого рішення)”, – написала Катерина на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що в США громадянину України інкримінують звинувачення в кібератаках і шахрайстві, але за визнання провини з 34-річного Федора Гладиря знімуть частину інших підозр. Проте й ті, що є, загрожують українцеві строком ув’язнення в 25 років, а в разі, якщо б він не пішов на угоду з американською Фемідою, міг би отримати й довічне. За словами захисника Аркадія Буха, оголошення вироку Гладирю очікується в 2020 році.