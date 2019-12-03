У Казахстані перекинувся автобус: є загиблі

У вівторок вранці в Казахстані потрапив у ДТП пасажирський автобус, восьмеро людей загинули, 21 пасажир поранений

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на заступника голови комітету адміністративної поліції МВС Казахстану Жаната Абрахманова.

«Це ДТП сталося близько п’ятої години ранку сьогодні на автодорозі Кизилорда – Кумколь. На даний момент загинули восьмеро людей і постраждала 21 людина. Водій автобуса не впорався з керуванням в умовах ожеледиці», – заявив чиновник.

За словами Абрахманова, автобус, який потрапив в аварію, – марки Neoplan і належить місцевій нафтовій компанії. Він перевозив на роботу працівників підприємства.

У свою чергу офіційний представник комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану Нурсултан Нурахметов повідомив, що загалом у салоні автобуса перебували 36 осіб. Всі вони, за попередньою інформацією, є громадянами Казахстану.