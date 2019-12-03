Этапы производства ДСП «Кроноспан» и основные технологические процессы

ДСП – востребованный в настоящее время материал, который обладает массой неоспоримых преимуществ. На какие моменты стоит обратить внимание при его выборе.

ДСП – востребованный, недорогой и очень распространенный материал, который используется для строительных, бытовых работ, создания различных мебельных конструкций. Приобрести данную продукцию легко, учитывая, что сейчас есть большое количество производителей, которые создают и ее продают.

Особенности продукции

Если говорить в общих чертах, то производится ДСП на специализированных больших комбинатах по переработке деревьев, но есть и маленькие предприятия, которые занимаются данной сферой деятельности. Все зависит от того, какой поставщик и на каких потенциальных покупателей он рассчитан. Конечно же, большинство отдает предпочтение известным и востребованным компаниям. Одним из лучших производителей является компания «Кроноспан», которая производит и продает высококачественный материал ДСП.

Проверенным, доступным и честным поставщиком продукции «Кроноспан» является интернет-магазин «ВиЯр». Подробности о нем можно узнать здесь: kh.viyar.ua/catalog/dsp. Именно в этом магазине можно онлайн купить ДСП в Харькове за считанные минуты. Поставщик предлагает широкий выбор материалов для любого назначения и сферы использования. В случае необходимости консультанты всегда готовы помочь с выбором, подобрать именно тот материал, который соответствует и запросам, и бюджету, поскольку цена на ДСП в этом интерне-магазине очень доступная, а качество соответствует всем стандартам. Сам материал отличается высокой функциональностью, привлекательностью и долговечностью. Осуществляется продажа продукции в любое удобное время, а доставка не заставит себя ждать.

Как производят

Недорого можно купить ДСП благодаря экономически выгодному сырью, поскольку все производство этого мебельного материала базируется на применении в качестве сырья отходов деревообработки. Для создания продукции специалисты используют обычные стружки и щепки, благодаря чему стоимость продукции не очень большая. Необходимое количество щепы получается за счет работы специальных станков или рубительных машин. В то время как стружка образуется благодаря роторным станкам. Важно, чтобы весь исходный материал соответствовал стандартам, которые каждый завод устанавливал самостоятельно. В противном случае может получиться не слишком качественное мебельное ДСП. На качество влияет не только длина, ширина, толщина исходного сырья, но и его форма. Все щепки в идеале должны быть с ровной, плоской и гладкой поверхностью. Также для создания ДСП на предприятиях используются клеевые составы из смолы, опилки.

Этапы производства ДСП:

сбор материалов обработки дерева;

обработка сырья для получения стружки, опилок, щепок;

тщательное высушивание полученного сырья для ДСП;

профессиональная калибровка материалов по установленным заводом размерам;

смешивание всех фракций и постепенное дополнение клеевого связующего компонента;

отправка полученной вязкой массы в машину для формовки;

пресс при высоких температурах до 200 градусов и давлении 30-40 килограммов на сантиметр квадратный;

быстрое охлаждение полученных плит;

распиливание ДСП при помощи специальных машин;

обрезка неровных краев и отправка материала на конвейер.

В конце всего этого процесса специалисты укладывают полученные плиты на паллеты и отправляют их на склад для дальнейшей транспортировки продажи. Во время производства ДСП на заводах часто применяются аппараты для шлифовки, станки, охладители, машины для форм и прочее профессиональное оборудование, которое автоматизировано по самым последним тенденциям.