Молодожены обменялись нарядами на свадьбе и развеселили гостей

Молодожены решили поменяться местами и шокировать всех гостей. О силе настоящей любви и принятии пишет портал ukr.media.

Удивительная пара Кьяра О’Доннелл и Бобби Кук решили сыграть свадьбу нестандартным способом. При всем многообразии идей, тематик и образов влюбленные буквально поменялись местами. Девушка наотрез отказалась идти к алтарю и надевать свадебное платье, а предпочла элегантный смокинг. В свою очередь будущий жених решил, что он это сделает за неё и для неё.

Молодожены, фото: ukr.media

И в тот момент, когда невеста поехала выбирать стильные костюмы для себя и подружек, жених оправился на поиски идеального платья, тиары и колье, и друзьям прихватил вдобавок.

«Мы всегда шутили о том, что Кьяра – настоящий мужчина в отношениях, и решили: будет уместно, если она наденет костюм на свадьбу. – говорит Бобби – Она честно сказала, что не станет идти ради меня к алтарю, так что я сделал это за нее … и даже взял ее фамилию».

Про оригинальный внешний вид пары гости не догадывались до последнего момента. Лишь подружки невесты знали, что им предстоит надеть костюмы, в то же время друзья жениха были шокированы своим нарядами, но поддержали шалость влюбленных. Более того, Бобби Кук уговорил отца провести его до алтаря.

Кьяра О’Доннелл и подружки невесты, фото: ukr.media

Жених признается, что очень волновался о том, как его воспримут 70 гостей. Но все сомнения развеялись в тот же момент, когда он услышал радостный смех и аплодисменты присутствующих.

Бобби Кук и свидетели, фото: ukr.media

«Когда они обо всем узнали, то были в восторге. Они смеялись до слез, когда увидели платья», – поделился Бобби.

Подобный шаг, уже, мужа невероятно растрогал и впечатлил Кьяру. Девушка призналась, что невероятно важно найти человека, который настолько понимает и принимает тебя.

«Это невероятно, когда ты с кем-то, с кем вам всегда весело вместе. Я раньше не встречала парня, который одел бы ради меня платье. Ему просто было все равно» – отметила девушка.