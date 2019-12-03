Росіяни в 2019 році віддадуть 15% доходів на обов’язкові платежі це критичний рівень

У 2019 році частка витрат росіян на обов’язкові платежі перевищить 15%. Експерти заявляють, що це критичний рівень, після якого починаються неплатежі. Порівняно з минулим роком громадяни РФ стали більше витрачати на кредити.

В цілому за підсумками 2019 року росіяни витратять 9,3 трлн рублів на обов’язкові платежі — оплату кредитів, ЖКГ та податків. Це на 10% більше минулорічного рівня, пишуть «Известия» з посиланням на дослідження «БКС Прем’єр».

В 2018 році на виплати по кредитах припадала частка доходу населення 9,6%, а на ЖКГ і податки — 5% (14,6% у сукупності). У поточному році на кредити вже йде 10,4% доходів, на ЖКГ і податки — 4,9% (15,3% в сукупності).

Це помітили і в ЦБ РФ. Напередодні, 2 грудня, був оприлюднений огляд регулятора з фінансової стабільності. У ньому збільшення боргового навантаження залишається однією з вразливостей фінансової стабільності. За даними на початок жовтня, відношення платежів по кредитах до доходів населення зросло до 10,6%.

Експерти вказують, що через зростання частки обов’язкових платежів виникає ризик неплатежів. «Номінальні доходи зростають на 3-4% в рік, а кредитування майже на 20%, що призводить до структурних змін. Частка обов’язкових платежів понад 15% вже критична, і вона буде рости, тому зростають ризики неплатежів», — вважає завідувач лабораторією фінансових досліджень Інституту Гайдара Олексій Ведев.