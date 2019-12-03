В США госпитализировали экс-президента

39-й президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер попал в больницу.

Западные журналисты сообщили печальные новости. Экс-президент США Джимми Картер переживает очередные сложности со здоровьем спустя всего несколько недель после операции. Об этом написали в заявлении, которое опубликовали на сайте неправительственной организации Центр Картера, основанной бывшим американским лидером.

Джимми Картер попал в больницу

В ноябре Картер перенес серьезное хирургическое вмешательство. Врачи повели операцию снятию отека мозга, которое возникло после серии падений.

Теперь же экс-президента отвезли в одну из больниц штата Джорджия. Его представители аргументируют причину как «инфекции мочевыводящих путей».

«Он чувствует себя лучше и с нетерпением ждет скорого возвращения домой», – написано в заявлении.

Тем не менее, когда же Джимми Картер вернется из больницы, не сообщается.