У Кремлі придумали, як допомогти «Єдиної Росії» виграти вибори в Держдуму

В адміністрації президента розглядають варіант допустити на вибори в Держдуму-2021 велике число малих партій. Вони не зможуть подолати п’ятивідсотковий бар’єр, що дозволить «Єдиної Росії» перерозподілити їх голоси між своїми кандидатами.

Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на три джерела, близьких до внутрішньополітичного блоку Кремля. «Так можна забезпечити і конституційну більшість „Єдиної Росії“ — за списками вона може взяти 35-40%, три чверті округів переможуть провладні одномандатники, а за рахунок перерозподілу залишилися голосів будуть отримані додаткові мандати, — розповіло джерело. — Це одна з робочих ідей, для цього не потрібно нічого міняти».

Малим партіям допоможуть зібрати підписи для допуску до виборів, але планується, що кожна набере всього 1-2% голосів. Чим більше буде нових політичних об’єднань, тим більше їх зіткнеться в однакових нішах: 3% малі партії не наберуть, але їх голоси відійдуть трьом-чотирьом основним політичним гравцям.

При цьому позасистемну опозицію — Олексія Навального і Дмитра Гудкова — влади допускати не мають наміру. «Зате якщо до виборів допустять 20-30 партій, то вони зможуть „перебити“ голосу недопущених, кажучи, що вони (передплатний — прим. ред.) фільтр пройшли», — пояснює джерело.

Інше джерело зазначає, що швидше за все ця пропозиція буде прийнята.

Зараз у виборах в Держдуму можуть брати участь 52 партії, 14 з них — без збору підписів (вони набрали більше 3% голосів на останніх думських виборах). У виборах 2016 року брало участь 14 партій (всі — по пільзі), і десять непрошедших набрали в сумі 13,1%. За рахунок їх відсотків були перерозподілені мандати. У підсумку, за підрахунками «Ведомостей», «Єдина Росія» отримала на 18 мандатів більше, КПРФ і ЛДПР — на п’ять, «Справедлива Росія» — на два.

Раніше секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак заявляв, що партія планує взяти за списками 40-45%, а в цілому — зберегти конституційну більшість, тобто 300 мандатів. У разі, якщо в Держдуму пройдуть єдинороси (40%), КПРФ і ЛДПР (по 15%), то перші отримають за партсписками 128 мандатів замість 90, комуністи і ліберал-демократи — 48-49 замість 33.