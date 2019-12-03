«Прогрес» з хріном і часником встановили на стартовому столі Байконура

Ракета «Союз-2.1, а» з космічною вантажівкою «Прогрес» встановлена на стартовому столі № 31 космодрому Байконур. Про це повідомляє Роскосмос.

Старт ракети заплановано на 12:34 мск 6 грудня. «Прогрес» доставить на Міжнародну космічну станцію (МКС) цілий ряд вантажів. Це, зокрема, компоненти палива і кисень, а також обладнання для наукової роботи. Крім того, як повідомляли раніше РІА «Новости» в Інституті медико-біологічних проблем (ІМБП), «Прогрес» привезе на МКС маслини і оливки, хрін, часник, цибулю, фісташки і фініки, кедрові горіхи, сушену журавлину, маринований імбир, шоколад і цукерки, консервовані помідори, цитрусові.

Нагадаємо, 29 листопада відстикувався від МКС космічний вантажівка «Прогрес МС-12». Він зійшов з орбіти, увійшов в щільні шари атмосфери, де згорів, після чого потонув у Тихому океані.

Нагадаємо також, що наприкінці листопада в американському сегменті МКС вийшов з ладу туалет, а в російському сегменті виявився переповнений бак. Пізніше туалет полагодили. При цьому в жовтні американських астронавтів на МКС довелося тимчасово перенести плиту чайник і в інший американський модуль. У американців виникли проблеми з кухнею з-за короткого замикання в модулі Unity. Вони ходили в російський модуль «Зірка» за окропом і щоб підігріти їжу.