Звіробій повторно викличуть на допит до ДБР

Волонтера Марусю Звіробій, яку підозрюють у причетності до погроз вбивством щодо президента Володимира Зеленського, повторно викличуть на допит до Державного бюро розслідувань.

Про це розказала речниця ДБР Анжеліка Іванова, — передає “УП”.

Вона зазначила, що Марусю Звіробій сьогодні, 2 грудня, викликали на допит, однак вона на ньому не була.

“Вона була у будівлі Держаного бюро розслідувань, альо на допит слідчого не прийшла… Вона була викликана для проведення слідчих дій”, — розказала Іванова.

Речниця ДБР додала, що на допит підозрювану викличуть повторно, та коли саме — вона не уточнювала.