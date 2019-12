Визначився володар «Золотого м’яча»-2019

Аргентинець Ліонель Мессі став володарем найпрестижнішої індивідуальної футбольної нагороди – «Золотого м’яча».

Lionel Messi from @FCBarcelona is the 2019 Ballon d’or winner! THAT’S HIS SIXTH ONE! #ballondor pic.twitter.com/dLndTZNeeW

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

WHAT AN IMAGE! 👀

When Luka Modric gives the Ballon d’or to Lionel Messi 🤝 #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

The #BallonDor2019 voting records. Here’s what really matters guys. Have fun. pic.twitter.com/r8d5U7nXYn

— Sport Witness (@Sport_Witness) December 3, 2019

Церемонія 2019 року від видання France Football пройшла в понеділок, 2 грудня, у Парижі. За підсумками голосування зірка каталонської «Барселони» обійшов двох футболістів англійського «Ліверпуля» Вірджіла ван Дейка і Садио Мане, а також свого одвічного суперника Кріштіану Роналду з «Ювентуса».

MESSI, MESSI, MESSI…

Look who’s here, ready to walk on the red carpet! 👀 #ballondor pic.twitter.com/VbI6riVFx2

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

Антуан Грізманн

Мессі став першим в голосуванні, а Роналду зайняв лише третє місце. Цікаво, що португалець, заздалегідь дізнавшись про підсумки голосування, відмовився від ідеї відвідати церемонію.

Messi has arrived ⏳ #BallondOr pic.twitter.com/G2NxDnr0n3

— B/R Football (@brfootball) December 2, 2019

Для Ліонеля це вже шостий «Золотий м’яч» в кар’єрі. За цим показником аргентинець тепер одноосібний лідер, тоді як у Кріштіану залишилося п’ять таких нагород. За підсумками минулого сезону Мессі отримав «Золоту бутсу», ставши кращим бомбардиром європейських чемпіонатів. 32-річний нападник також став чемпіоном Іспанії.

Can you believe this?! Six #ballondor for Lionel Messi 👀 How much more to come? pic.twitter.com/Rvse0XLWNh

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

A SIXTH ONE!!!! #ballondor pic.twitter.com/ydvQXgJK6b

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

Зазначимо, що воротар збірної України Андрій Лунін увійшов у топ-5 кращих гравців світу у віці до 21 року.