Кум Пашинського намагався продати кримінальну справу і попався на хабарі, – Лещенко

Детективи НАБУ провели обшук у Ігоря Щербини, кума скандально відомого екс-нардепа від Народного фронту Сергія Пашинського.

Високопоставлений чиновник в тандемі з якимсь Шевченка Ст., намагався продати закриття справи в ГБР за 150 тисяч доларів і встиг отримати половину суми.

Про це екс-нардеп Сергій Лещенко повідомив у своєму Телеграм-каналі.

“Не тільки Сергію Пашинському, але тепер і його куму Ігорю Щербині висувають підозру. Напередодні НАБУ провело обшуки у колишнього співробітника Генпрокуратури Ігоря Щербини, який попався на спробі за гроші закрити справи в Державне бюро розслідувань. Такса склала 150 тисяч доларів за справу по забудовнику. При отриманні половини суми Щербину взяли на гарячому”, – написав Лещенко.

Щербина після втечі Януковича очолював Головне слідче управління Генпрокуратури і в його підпорядкуванні працював Роман Труба.

Також, за даними ряду ЗМІ, Труба є кумом Щербини та послднего називали “сірим кардиналом” в ГБР. Втім, за підсумком, саме ДБР Труби вело справу проти Пашинського, після якого той відправився у в’язницю.

“Через зв’язки Труби з Щербиною главу ДБР і називали на першому етапі “людиною Пашинського”. Це, втім, не завадило Трубі домогтися взяття Пашинського під варту”, – написав Сергій Лещенко.