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Трамп хоче звернутися у Верховний суд США, щоб зупинити імпічмент

03.12.2019

Новини про імпічмент переслідують президента США Дональда Трампа куди б він не подався. Перед приземленням в Лондоні, куди глава Білого дому прибув на саміт НАТО, Трамп задався питанням про зупинення розслідування процедури імпічменту.

Про це Дональд Трамп написав у своєму офіційному Twitter.

“Тільки що приземлився в Об’єднаному королівстві. Перед посадкою прочитав звіт республіканців про весь цей обман з імпічментом. Чудова робота! У радикальних лівих немає справ. Читайте стенограми. Цього не можна допустити. Чи ми можемо звернутися до Верховного суду, щоб зупинити це?”, – написав Трамп.

 

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