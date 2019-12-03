Із-за стихійних лих щорічно покидають свої будинки 20 млн осіб

Дослідження міжнародної некомерційної організації Oxfam показало, що такі стихійні лиха, як повені, циклони і пожежі, викликані зміною клімату, щорічно змушують понад 20 мільйонів людей залишати свої будинки. Причому зміни клімату стали причиною появи більшої кількості переселенців, ніж війни.

Дослідження, в ході якого експерти намагалися з’ясувати, як змінювалася кількість переселенців у період з 2008 по 2018 роки, показує, що число зареєстрованих надзвичайних погодних явищ за останнє десятиліття зросла в п’ять разів.

У доповіді Oxfam йдеться про те, що головним чинником внутрішніх переселень у багатьох країнах були саме кліматичні зміни та стихійні лиха, викликані ними. Мільйони людей були змушені покинути свої будинки через посуху, підвищення рівня моря та інших «повільно наступають» кліматичних катастроф.

Хто найбільш схильний до ризику?

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Найбільшою мірою ризику схильні бідні країни. Вісімдесят відсотків переміщених за останнє десятиліття осіб живуть в Азії, де загалом проживає більше третини найбідніших людей в світі.

Жінки більше схильні до ризику загинути внаслідок повеней і штормів, ніж чоловіки, оскільки в багатьох частинах світу вони не вчаться плавати або не можуть покинути будинок без супроводу.

Невеликі острівні держави, що розвиваються, такі як Куба і Тувалу, входять у першу десятку країн, які піддаються найбільшому ризику внутрішнього переміщення з-за екстремальних погодних явищ.

Дані Oxfam також показують, що число щорічних пов’язаних з кліматом стихійних лих практично потроїлася між 2016 і 2018 роками — з 527 до 1518. Питання вимушених переселень входить в число тем, які будуть обговорюватися на кліматичному саміті ООН в Мадриді на цьому тижні.

Як повідомляв «Навколо світу Україна», щотижня трапляється одна катастрофа, пов’язана зі зміною клімату. За словами представника ООН, якщо ми не займемося проблемою адаптації до наслідків кліматичного кризи зараз, то просто не виживемо.

За матеріалами Independent

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