Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству (видео)

Cупруга Трампа придерживалась патриотических ноток в декоре

49-летняя Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. Результатом она поделилась в официальном аккаунте в Инстаграм.

В ролике первая леди США в кремовом тотал луке прогуливается по коридорам и холлам президентской резиденции. Повсюду стоят праздничные ели, украшенные рождественскими игрушками, сияющими гирляндами и искусственным снегом.

В этом году темой праздничного декора стал американский патриотизм, о чем Мелания сообщила в подписи к видео. «Дух Америки» сияет в Белом доме! Я рада поделиться с вами прекрасным экспонатом патриотизма и нахожусь в восторге от того, что каждый желающий может ощутить красоту рождественского сезона!» — написала миссис Трамп.

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Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 1 Гру 2019 р. о 8:08 PST

: glavcom.ua