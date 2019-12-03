М1 Music Awards 2019: лучшие наряды на красной дорожке (фото)

Если артисты на M1 Music Awards сражаются за свои награды, то модные бренды ведут битву за место на красной дорожке

В субботу, 30 ноября, в киевском Дворце спорта состоялось самое ожидаемое и громкое музыкальное событие этого года – пятая церемония награждения M1 Music Awards 2019, сообщает WomanEL. На грандиозном мероприятии собрались топовые артисты украинского шоу-бизнеса, чтобы получить желанную награду в музыкальной премии по версии телеканала М1.

Перед началом светского раута звездные гости прошлись по красной дорожке, демонстрируя свои изысканные наряды.

Чего только стоит появление популярной певицы Ирины Федишин. Для своего выхода в свет артистка выбрала полупрозрачное платье изумрудного цвета, расшитое кружевом и камнями. Свой элегантный образ она дополнила широким ободком в цвет наряда. Волосы Ирина предпочла уложить в легкие волны.

Статус самого красивого и запоминающего платья можно несомненно присвоить певице Злате Огневич. Знаменитость блистала на ковровой дорожке в многослойном фатиновом платье пудрового цвета с глубоким декольте от @riccasposa_kiev.

А самым женственным нарядом в этот вечер могла похвастаться поп-дива Тина Кароль. Певица предстала перед публикой в облегающем платье от Versace, которое изящно подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

: womanel.com