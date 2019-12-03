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Во Львове задержали мужчину, избивавшего женщин на улице (видео)

03.12.2019

Во Львове полиция задержала мужчину, который избивал на улице прохожих женщин. Его после очередного нападения до приезда полиции удерживали очевидцы. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает пресс-служба Патрульной полиции области.

В сеть попало видео, где нарушитель наносит удар по лицу женщины, которая шла ему на встречу по пешеходному переходу. Через несколько минут очевидцы вызвали полицию, а стражи порядка задержали мужчину. Как оказалось, это не единственная жертва неадеквата. Также есть информация о еще нескольких побитых неизвестным мужчиной женщин. Все они обратились за медицинской помощью. Делом занимаются следователи.

“У 25-летнего львовянина были признаки алкогольного опьянения, объяснить своих действий он не мог. Его доставили в Галицкий отдел полиции, где он продолжал вести себя неадекватно”, – говорится в сообщении.

Впоследствии его госпитализировали в специальное медицинское учреждение.

: u-news.com.ua

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