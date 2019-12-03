Во Львове задержали мужчину, избивавшего женщин на улице (видео)

Во Львове полиция задержала мужчину, который избивал на улице прохожих женщин. Его после очередного нападения до приезда полиции удерживали очевидцы. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает пресс-служба Патрульной полиции области.

В сеть попало видео, где нарушитель наносит удар по лицу женщины, которая шла ему на встречу по пешеходному переходу. Через несколько минут очевидцы вызвали полицию, а стражи порядка задержали мужчину. Как оказалось, это не единственная жертва неадеквата. Также есть информация о еще нескольких побитых неизвестным мужчиной женщин. Все они обратились за медицинской помощью. Делом занимаются следователи.

“У 25-летнего львовянина были признаки алкогольного опьянения, объяснить своих действий он не мог. Его доставили в Галицкий отдел полиции, где он продолжал вести себя неадекватно”, – говорится в сообщении.

Впоследствии его госпитализировали в специальное медицинское учреждение.

: u-news.com.ua