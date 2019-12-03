Леся Никитюк рассказала, каким должен быть ее мужчина

Телеведущая заявила, что не сможет быть рядом с обеспеченным мужчиной только ради финансовой выгоды.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно показала, как выглядит без макияжа, поделилась мыслями об идеальном спутнике. Хотя девушка и не афиширует личную жизнь, она призналась, что мечтает о крепкой счастливой семье.

Леди Ле рассказала журналистам о том, какие мужчины ее привлекают, а какие отталкивают. По ее словам, она не любит жадных мужчин, в тоже время ее привлекают рациональные парни.

“Рациональный мужчина смотрит на чек и обращает внимание, сколько денег потратил. Он внимательный к расходам — это нормально. У жлоба вечно нет денег, он постоянно забывает кошелек, и у него ничего с карточек не уходит. Я сразу вижу жлоба. С таким мужчиной точно не смогла бы быть рядом”, – отметила Леся.

Также девушка отметила, что не смогла бы быть рядом с обеспеченным мужчиной только ради финансовой выгоды или дорогостоящих подарков. Скорее она обратит внимание на перспективного молодого человека. Для нее важно понять, какая у человека хватка, образование и готов ли он развиваться дальше. Леся также готова поддерживать молодого человека и всячески ему помогать.