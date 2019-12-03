Трамп так спешил улететь, что забыл про жену (видео)

В Сеть попало видео, как американский лидер стремительно направился к вертолету, однако на половине пути вспомнил, что забыл про супругу. Оказалось, что Мелания должна была лететь вместе с ним, однако опаздывала. Видео с четой Трампов опубликовал телеканал FOX 10.

В комментариях к видео пользователи отметили, что опаздывать – это обычное свойство женщин. “Она опаздывала. Каждый мужчина знает, как это”, – прокомментировали видео пользователи.

Отметим, что чета Трампов не один раз попадали в курьезные ситуации. Так, недавно президент США вышел из уборной и к его обуви приклеилась туалетная бумага, с которой он проследовал до самой посадки на самолет.

Как ранее сообщало издание “Комментарии”, Трамп похвастался своей прической и отметил, что волосы у него лучше, чем у большинства друзей. По словам Трампа, он готов был провести митинг на открытом стадионе, а не в крытом помещении, чтобы вместить всех сторонников. И даже не побоялся бы намочить свою знаменитую прическу.

Напомним, что волосы президента США Дональда Трампа не раз становилась поводом для обсуждений в соцсетях. В 2012 году певица Шер засомневалась в том, что у Трампа натуральные волосы. Трамп ответил на это, что в отличие от Шер, у него все натуральное. В итоге певица демонстративно отказалась от покупок в сети Macys, совладельцем которой является Трамп.

: https://comments.ua/